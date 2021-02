Accoltellata in pieno centro dall’ex fidanzato: studentessa lotta tra la vita e la morte (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una studentessa di 20 anni, a Torino, è stata brevemente ferita ed è in pericolo di vita all’ospedale Mauriziano: ad aggredirla sarebbe stato il suo ex fidanzato, che l’avrebbe presa a coltellate in mezzo alla strada nel quartiere di San Salvario. L’uomo è stato fortunatamente fermato e posto in stato di arresto dalle forze dell’ordine: la ragazza in queste ore sta lottando tra la vita e la morte. Accoltella l’ex fidanzata: lei lo aveva lasciato Si erano lasciati: lei studentessa di origini greche di 20 anni, lui un 27enne di origini albanesi che vedeva nella rottura (voluta dalla ragazza) un’ingiustizia nei suoi confronti. Come purtroppo accade in moltissimi casi, la violenza era partita dalla psiche e dalle convinzioni sociali patologiche di un uomo nei ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Unadi 20 anni, a Torino, è stata brevemente ferita ed è in pericolo diall’ospedale Mauriziano: ad aggredirla sarebbe stato il suo ex, che l’avrebbe presa a coltellate in mezzo alla strada nel quartiere di San Salvario. L’uomo è stato fortunatamente fermato e posto in stato di arresto dalle forze dell’ordine: la ragazza in queste ore stando tra lae la. Accoltella l’ex fidanzata: lei lo aveva lasciato Si erano lasciati: leidi origini greche di 20 anni, lui un 27enne di origini albanesi che vedeva nella rottura (voluta dalla ragazza) un’ingiustizia nei suoi confronti. Come purtroppo accade in moltissimi casi, la violenza era partita dalla psiche e dalle convinzioni sociali patologiche di un uomo nei ...

