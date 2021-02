Abruzzo | ultimo saluto agli escursionisti del Monte Velino | “Ci rivedremo”

Leggi su dire

(Di lunedì 22 febbraio 2021) PESCARA – “In primavera, lungo la valle Majellama si scioglieranno le nevi e spunteranno i fiori delle alture. Quando torneremo a salire sul Velino potremo e dovremo guardare quei fiori e portare al cuore i vostri occhi sorridenti. Quelli che abbiamo tante volte rivisto nei lunghi giorni dell’attesa. Valeria, Gianmarco, Gian Mauro e Tonino, ci rivedremo“. Lo ribadisce più volte quel “ci rivedremo” il vescovo di Avezzano, Pietro Santoro, avvolto dal silenzio irreale della Cattedrale dei Marsi, dove attorno alle bare dei quattro escursionisti si è stretta nel dolore un’intera comunità. Ai familiari, monsignor Santoro non ha nascosto l’assurdità di un evento così tragico: un perché, dice il vescovo nella sua omelia, non lo troveremo. Non qui e non oggi.