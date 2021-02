A Reggio Calabria riapre il castello Aragonese, luogo simbolo città (Di lunedì 22 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – “Dopo la riapertura della biblioteca e dell’Archivio storico oggi è il turno del Castello Aragonese e a breve toccherà alla Pinacoteca civica”. Così alla Dire l’assessora Turismo e cultura della Comune di Reggio Calabria, Rosanna Scopelliti che aggiunge: “abbiamo deciso di restituire alla città uno dei luoghi simbolici, dopo un lungo periodo durante il quale l’emergenza Covid ha lasciato in sospeso tutti gli eventi culturali”. “Per il Castello – precisa – abbiamo già in programma due eventi artistici di grande richiamo, rinviati lo scorso anno, e ne aggiungeremo di nuovi sia a carattere nazionale e internazionale. Immaginiamo il Castello anche come luogo di aggregazione che con la sua bellezza strutturale e storica – conclude – deve continuare ad essere un gioiello”. Da oggi e per tutto il mese di marzo il Castello Aragonese sarà fruibile gratuitamente nel periodo di apertura dal lunedì al venerdì. Leggi su dire (Di lunedì 22 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – “Dopo la riapertura della biblioteca e dell’Archivio storico oggi è il turno del Castello Aragonese e a breve toccherà alla Pinacoteca civica”. Così alla Dire l’assessora Turismo e cultura della Comune di Reggio Calabria, Rosanna Scopelliti che aggiunge: “abbiamo deciso di restituire alla città uno dei luoghi simbolici, dopo un lungo periodo durante il quale l’emergenza Covid ha lasciato in sospeso tutti gli eventi culturali”. “Per il Castello – precisa – abbiamo già in programma due eventi artistici di grande richiamo, rinviati lo scorso anno, e ne aggiungeremo di nuovi sia a carattere nazionale e internazionale. Immaginiamo il Castello anche come luogo di aggregazione che con la sua bellezza strutturale e storica – conclude – deve continuare ad essere un gioiello”. Da oggi e per tutto il mese di marzo il Castello Aragonese sarà fruibile gratuitamente nel periodo di apertura dal lunedì al venerdì.

