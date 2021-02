A processo per pedopornografia l’ex difensore del Real Madrid Cristoph Metzelder (Di lunedì 22 febbraio 2021) l’ex difensore del Real Madrid e del Borussia Dortmund, Christoph Metzelder, 40 anni, è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Duesseldorf per possesso e diffusione di materiale pedopornografico. l’ex difensore, secondo l’accusa, ha diffuso 29 fra immagini e video pedopornografici, alcune delle quali che raffiguravano minorenni violentati. Secondo le ricostruzioni dei media tedeschi, Metzelder ha mandato i file incriminati a una donna di Amburgo, anche lei indagata. Il processo inizierà ad aprile. Dal 2019 Metzelder si è sempre dichiarato innocente, nonostante il tribunale amministrativo di Duesseldorf aveva perfino parlato di un’ammissione di colpe, senza precisare quali. Rispetto all’anno scorso però, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021)dele del Borussia Dortmund, Christoph, 40 anni, è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Duesseldorf per possesso e diffusione di materiale pedopornografico., secondo l’accusa, ha diffuso 29 fra immagini e video pedopornografici, alcune delle quali che raffiguravano minorenni violentati. Secondo le ricostruzioni dei media tedeschi,ha mandato i file incriminati a una donna di Amburgo, anche lei indagata. Ilinizierà ad aprile. Dal 2019si è sempre dichiarato innocente, nonostante il tribunale amministrativo di Duesseldorf aveva perfino parlato di un’ammissione di colpe, senza precisare quali. Rispetto all’anno scorso però, ...

