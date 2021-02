A Napoli riaperto l’ascensore di Chiaia Impianto rinnovato | 700 corse al giorno 

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Da stamattina aal pubblicodiche collega viaa via Nardones. L’è stato interamente. L’Anm ha acquistato due nuovi ascensori, che hanno sostituito quelli precedenti che avevano raggiunto il termine della loro vita tecnica, con un investimento di 120mila euro. I due nuovi ascensori assicurano 700al giorno alla velocità di 0,75 metri al secondo con unelettroidraulico a spinta indiretta e motori a secco per limitare la temperatura di esercizio. La capacità dell’è di 10mila passeggeri al giorno, temporaneamente ridotta, per le limitazioni previste dalla normativa anti covid che prescrive l’ingresso di una persona per volta e di ...

Ascensore Chiaia: Interamente rinnovato, l'impianto di risalita torna a collegare via Chiaia a via Nardones con 700 corse al giorno.
Ha riaperto questa mattina al pubblico l'ascensore di Chiaia che collega via Chiaia a via Nardones. L'impianto è stato interamente rinnovato. L'Anm ha acquistato due nuovi ascensori, che hanno ...