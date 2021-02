A Napoli a settembre Bluexperience: sarà la prima fiera del Centro Sud dedicata alla mobilità sostenibile (Di lunedì 22 febbraio 2021) sarà Napoli la sede del primo salone del Centro Sud Italia dedicato alla mobilità sostenibile. Bluexperience, questo il nome dell’esposizione organizzata dalla società Action Events Srl, si svolgerà dal 10 al 12 settembre nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli. Il salone, che gode del patrocinio dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), presieduta da Paolo Scudieri, dedicherà tre padiglioni all’automotive, alla mobilità leggera ed all’aftermarket. Convegni tematici, dedicati ad aziende e pubblico, completeranno il programma della manifestazione. Tre le macro aree individuate dagli organizzatori: in un intero padiglione avranno spazio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 febbraio 2021)la sede del primo salone delSud Italia dedicato, questo il nome dell’esposizione organizzata dsocietà Action Events Srl, si svolgerà dal 10 al 12nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare di. Il salone, che gode del patrocinio dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), presieduta da Paolo Scudieri, dedicherà tre padiglioni all’automotive,leggera ed all’aftermarket. Convegni tematici, dedicati ad aziende e pubblico, completeranno il programma della manifestazione. Tre le macro aree individuate dagli organizzatori: in un intero padiglione avranno spazio ...

