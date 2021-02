MoliPietro : A Milano Quaresima al museo con “Storie della Passione” - ADM_assdemxmi : RT @lorenteggio: #Milano, l'Arcivescovo @#Delpini: « #Quaresima , tempo propizio per la ricostruzione di una società travolta dall'#epidemi… - lorenteggio : #Milano, l'Arcivescovo @#Delpini: « #Quaresima , tempo propizio per la ricostruzione di una società travolta dall'… - GabryMonto : @unfair_play Oggi a Milano è iniziata la Quaresima. Abbiamo così avuto l’imposizione delle Ceneri. Dovevano essere… - SantaCasaLoreto : RT @CappellaLinate: Il cammino di #Quaresima è iniziato nella #Comunità dell’#Aeroporto di #Milano #Linate con l’imposizione delle #ceneri.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Quaresima

Servizio Informazione Religiosa

, 1949: nella città che riemergeva velocemente dalle macerie della guerra Lucio Fontana si ... Personalmente, lo considero l'immagine - dono di questaappena iniziata. ? ? ? ?Lo ha detto l'Arcivescovo di, mons. Mario Delpini, celebrando oggi in Duomo la Messa per la prima domenica di, conclusasi con il Rito dell'Imposizione delle ceneri. Nell'omelia l'...In occasione dell'inizio della Quaresima secondo il rito Ambrosiano, domenica 21 febbraio, CRISTIANA Video è lieta di pubblicare in VOD la sua ultima produzione, un documentario in lingua italiana su ...La Quaresima sia il tempo propizio per "la pratica della carità lungimirante che è la carità politica, la dedizione responsabile al servizio del bene comune in una società che affronta la sfida di una ...