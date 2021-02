A difesa del Giorno del Ricordo di foibe ed esodo istriano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Qualche nostalgico comunista e, inopinatamente, l’ottimo professor Alessandro Barbero di Raistoria, vorrebbe abolire il Giorno del Ricordo di foibe ed esodo istriano (10 febbraio). Per due motivi: 1) è stato promosso dai fascisti in contrapposizione o almeno bilanciamento della Giornata della Memoria della Shoah (27 gennaio) e del 25 aprile (Liberazione). 2) Le foibe sono solo una delle tante stragi della guerra, vanno contestualizzate. Furono l’inevitabile vendetta comunista e slava contro precedenti stragi fasciste e italiane. La prima obiezione si supera constatando che il 10 febbraio è stato approvato nel 2004 dal 98% dei parlamentari italiani: tutti tranne Rifondazione comunista. La sinistra si associò proprio per non lasciare alla destra il monopolio del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Qualche nostalgico comunista e, inopinatamente, l’ottimo professor Alessandro Barbero di Raistoria, vorrebbe abolire ildeldied(10 febbraio). Per due motivi: 1) è stato promosso dai fascisti in contrapposizione o almeno bilanciamento della Giornata della Memoria della Shoah (27 gennaio) e del 25 aprile (Liberazione). 2) Lesono solo una delle tante stragi della guerra, vanno contestualizzate. Furono l’inevitabile vendetta comunista e slava contro precedenti stragi fasciste e italiane. La prima obiezione si supera constatando che il 10 febbraio è stato approvato nel 2004 dal 98% dei parlamentari italiani: tutti tranne Rifondazione comunista. La sinistra si associò proprio per non lasciare alla destra il monopolio del ...

MinisteroDifesa : #MuseiDifesa Il Museo Storico dell'@ItalianAirForce ha sede nell'Idroscalo di Vigna di Valle, il più antico in Ita… - forumJuventus : GdS: 'Dragusin, sempre più rinnovo, può firmare per cinque anni. La Juve e Radu vicini a un accordo. Dopo De Ligt e… - ItalianNavy : Pubblicato il numero di gennaio del Notiziario della Marina #MarinaMilitare #NoiSiamolaMarina - GFornacetti : @InnocenceGracek Non sono mai stato molto convinto dalla sua organizzazione del coaching staff stile NFL: uno per l… - frailmari : @verro23 ma non conta da dove parte e quanti tocchino la palla, conta che non è una manovra sviluppata in orizzonta… -