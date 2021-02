A Camogli frana il cimitero: le bare finiscono in mare | FOTO (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Camogli, in provincia di Genova, un’enorme frana ha coinvolto una porzione del cimitero e la strada sottostante, con diverse che sono state viste galleggiare in acqua. A dare l’allarme, secondo quanto riporta Repubblica, sono stati alcuni operai che stavano lavorando alla ristrutturazione di alcuni colombai e che hanno prima sentito un forte rumore, poi le vibrazioni del terreno, con una parte di terreno che si è staccata ed è precipitata in mare da diverse decine di metri. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Rapallo, insieme ai sommozzatori che stanno intervenendo per il recupero delle bare finite in mare e di quelle in bilico. Anche il nucleo NBCR dei vigili del fuoco, per la prevenzione del rischio biologico, è intervenuto. L’accesso al ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021) A, in provincia di Genova, un’enormeha coinvolto una porzione dele la strada sottostante, con diverse che sono state viste galleggiare in acqua. A dare l’allarme, secondo quanto riporta Repubblica, sono stati alcuni operai che stavano lavorando alla ristrutturazione di alcuni colombai e che hanno prima sentito un forte rumore, poi le vibrazioni del terreno, con una parte di terreno che si è staccata ed è precipitata inda diverse decine di metri. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Rapallo, insieme ai sommozzatori che stanno intervenendo per il recupero dellefinite ine di quelle in bilico. Anche il nucleo NBCR dei vigili del fuoco, per la prevenzione del rischio biologico, è intervenuto. L’accesso al ...

