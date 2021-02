4 Ristoranti | anticipazioni della puntata in onda lunedì 22 febbraio su Tv8

(Di lunedì 22 febbraio 2021) 4, iin222021 su TV8. Alessandro Borghese e nella riviera romagnola.222021 andrà inun nuovo appuntamento di “4” con Alessandro Borghese, il programma che viaggia per l’Italia alla ricerca del miglior ristorante tra i quattro in gara. L’appuntamento con la nuovain prima tv in chiaro è per stasera alle 21:30 circa su Tv8. Nellainstasera, già andata insu Sky a dicembre 2020, Alessandro Borghese è nella riviera romagnola alla ricerca del miglior ristorante gourmet con uno stabilimento. ...

zazoomblog : 4 Ristoranti anticipazioni della puntata in onda lunedì 15 febbraio su Tv8 - #Ristoranti #anticipazioni #della -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti anticipazioni

Dituttounpop

Inoltre "I, a condizione del rispetto di protocolli rigidi sulle distanze, devono poter ... Intanto escono già le primedella bozza di piattaforma che le Regioni hanno ...Scettico invece è Giovanni Toti : "e bar chiusi, tutta Italia in arancione non mi sembra ... non lea mezzo stampa di lockdown ingiustificati e generalizzati". La nuova mappa d'...Decreto Ristori 5, novità: secondo indiscrezioni, il bonus 1.000 euro potrebbe spettare anche a chi è privo di Partita IVA.Campania in zona arancione da oggi, domenica 21 febbraio, con Emilia Romagna e Molise. Regole e misure più restrittive per spostamenti, bar, ristoranti e ...