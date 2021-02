22 febbraio 2021 dalle 19 30 il nuovo si illumina con video e immagini! #facciamolucesulteatro

(Di lunedì 22 febbraio 2021) È trascorso un anno da quando il TeatroGiovanni da Udine ha chiuso per la prima volta i battenti a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Un tempo lunghissimo e buio,to solo per brevi tratti dagli spettacoli della stagione estiva, allestiti su un palcoscenico all’aperto sul prato antistante il Teatro e, poi, dalla prima parte della nuova stagione di prosa e musica bloccata quasi sul nascere, a ottobre. Una chiusura che brucia, vissuta nell’attesa che il teatro, anche se con un pubblico contingentato, ritorni il più presto possibile a una parvenza di normalità. Per sensibilizzare gli spettatori e le istituzioni sullo stato di sofferenza e di emergenza nella quale vivono tutti i teatri italiani, gli artisti, le compagnie e le maestranze che compongono il mondo dello spettacolo dal vivo, lunedì 22...

Ultime Notizie dalla rete : febbraio 2021

Teleborsa

2222Da questa mattina all’istituto comprensivo Lucatelli di Tolentino le attività didattiche riprendono in presenza. Solo alunni e o docenti in quarantena rispetteranno i tempi fissati dall’Asur, in segui ...Tra le pay TV online c'è chi ha deciso di puntare sull’esclusività del proprio archivio, scopriamo come abbonarsi a Disney+ a Febbraio: costi e programmi su Facile.it!