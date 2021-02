Zidane: «Siamo in un buon momento, ora l’Atalanta…» – VIDEO (Di domenica 21 febbraio 2021) Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo del Valladolid lanciando la sfida all’Atalanta Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo del Valladolid lanciando la sfida all’Atalanta. Le sue parole ATALANTA – «Siamo in un buon momento e stiamo dimostrando continuità in termini di risultati. Non prendiamo gol da tre partite, tutta la squadra sta facendo un ottimo lavoro difensivo e Siamo consapevoli di saper fare grandi cose con il pallone. Siamo in un buon stato di forma in vista della partita contro l’Atalanta, dobbiamo essere bravi a ricaricare adesso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Il tecnico del Real Madrid Zinedineha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo del Valladolid lanciando la sfida all’Atalanta Il tecnico del Real Madrid Zinedineha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo del Valladolid lanciando la sfida all’Atalanta. Le sue parole ATALANTA – «in une stiamo dimostrando continuità in termini di risultati. Non prendiamo gol da tre partite, tutta la squadra sta facendo un ottimo lavoro difensivo econsapevoli di saper fare grandi cose con il pallone.in unstato di forma in vista della partita contro l’Atalanta, dobbiamo essere bravi a ricaricare adesso». Leggi su Calcionews24.com

