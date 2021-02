(Di domenica 21 febbraio 2021) “L’Italia per troppi anni si è dimenticata del. Ilnon è solo il turismo col quale spesso lo identifichiamo. È anche e soprattutto una infrastruttura e un’. Genera valore. All’estero lo sanno bene ma qui per troppo tempo ce ne siamo disinteressati”. È tempo di cambiare rotta secondoD’, presidente dei Porti di Trieste e di Monfalcone, per qualche giorno a Roma nei suoi uffici nella sede della Ram (Rete Autostrade Mediterranee), società in house del Ministero delle Infrastrutture di cui è amministratore unico. Il Mediterraneo è strategico per l’Italia, dice D’, “ma l’Italia vuole essere strategica nel Mediterraneo? Si dice che gli italiani siano un popolo di santi, poeti e navigatori. Santi e poeti non so, ma navigatori di certo non lo siamo più ...

HuffPostItalia : Zeno D'Agostino: 'Ora riportiamo l'industria sul mare' - Assarmatori1 : Il presidente dell'#Adsp del Mare Adriatico Orientale - nonchè Amministratore Unico di @RAM_Spa, dott. Zeno D'Agost… - ElisaMinu : RT @RaiPremium: Alle 21.20 'MINA SETTEMBRE' 5° puntata, episodi 'La vita è un morso' e 'Un giorno brutto' | con Serena Rossi, Giorgio Paso… -

Ultime Notizie dalla rete : Zeno Agostino

ilGiornale.it

Un primo passo verso i tanti auspicati 'porti verdi' a cui fa riscontro l'impegno dell'Autorità di Sistema Portuale di Trieste, diretta dal presidenteD'. Alcuni dati: lo scalo giuliano ..."Siamo consapevoli che Seabin da solo non può risolvere i problemi dell'inquinamento in mare, - ha affermatoD', presidente del Porto di Trieste, ma può dare un contributo per la pulizia ...Per il presidente del porto di Trieste è tempo di cambiar rotta. "Santi e poeti non so, di certo noi italiani non siamo più navigatori come una volta" ...I porti sono il perno della "blu economy", l'economia del mare. Container, rinfuse, idrocarburi, passeggeri. Per l'Italia un flusso di 403 milioni di tonnellate di merci che nel 2019 ha generato 6,5 m ...