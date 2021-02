Zelletta piange in Confessionale per Rosalinda e Dayane: ecco cosa è successo al GF Vip (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di turbamenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo una mattinata piuttosto silenziosa, Andrea Zelletta si è confidato con l’amica Rosalinda Cannavò in merito all’ultimo confronto con Dayane Mello, palesando le sue incertezze. Zelletta piange in Confessionale per Rosalinda e Dayane Andrea è preoccupato che l’attrice possa essere ferita nuovamente e ammette i suoi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di turbamenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo una mattinata piuttosto silenziosa, Andreasi è confidato con l’amicaCannavò in merito all’ultimo confronto conMello, palesando le sue incertezze.inperAndrea è preoccupato che l’attrice possa essere ferita nuovamente e ammette i suoi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

