Zaccheroni | “Il Milan ha rispettato troppo l’Inter Sbagliato l’approccio”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Alberto, ex tecnico die Inter, ha parlato del derby dio ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24: le sue parole Pianeta

90Valla : RT @PianetaMilan: #Zaccheroni a @TuttiConvocati: 'Il #Milan ha rispettato troppo l'#Inter. Sbagliato l'approccio' - PianetaMilan : #Zaccheroni a @TuttiConvocati: 'Il #Milan ha rispettato troppo l'#Inter. Sbagliato l'approccio' - MilanWorldForum : Zaccheroni sul KO del Milan contro l'Inter -) - GiudaRossi : RT @tutticonvocati: ???#Zaccheroni: 'Quando ero al #Milan ogni tanto nei momenti di difficoltà dicevo a Paolo #Maldini se potesse dire qualc… - pasto_388 : RT @tutticonvocati: ???#Zaccheroni: '#Pioli ha avuto l'occasione di riaprire il derby quando sono riusciti a giocare nella metà campo avvers… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaccheroni Milan

Pianeta Milan

...Stefano Pioli - uno degli otto allenatori ad aver guidato in carriera siasia Inter [con Giuseppe Bigogno, Luigi Radice, József Viola, Giovanni Trapattoni, Ilario Castagner, Alberto...Albertoè stato l'allenatore delnella stagione dello scudetto del '99 e, quattro anni dopo, anche quello dell'Inter, chiamato per sostituire Hector Cuper sulla panchina nerazzurra. Zac ...Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Milan e Inter, ha parlato del derby di Milano ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24: le sue parole ...Alla Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni ha 'giocato' le sfide del derby di Milano di domenica. Si portieri dice: "Gigio Donnarumma e Samir Handanovic sono i ...