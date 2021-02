WTA 500 Adelaide | sorteggiato il tabellone Ashleigh Barty e Belinda Bencic prime due teste di serie

(Di domenica 21 febbraio 2021) Un solo torneo WTA al via la prossima settimana, ed è quello che si disputa ad, là dove si sono concentrate molte polemiche precedenti gli Australian Open a causa della bolla separata di alcune (e alcuni) big del tennis mondiale. Stavolta, invece, va in scena un WTA 500, l’ultimo prima dell’abbandono temporaneo del continente oceanico. A guidare il seeding è la numero 1 del mondo,, che a Melbourne è uscita ai quarti di finale: avrà un bye, così come la svizzera, la britannica Johanna Konta e la belga Elise Mertens, con quest’ultima che ha da poco potuto gioire per il secondo Slam in doppio. In, tramite wild card, anche la sorpresa della scorsa settimana, Olivia Gadecki, che da senza ranking ha mostrato un tennis molto bello da vedere e ...

