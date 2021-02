Volley | Superlega | i risultati della 1a giornata di Preliminari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 febbraio 2021) Primaper il turno Preliminare diche porterà 3 squadre ad accedere ai Playoff Scudetto, in questa seconda fase dopo l’ultimadi campionato. A trionfare nel primo dei 3 match previsti sono; rivincita quindi attesa per le squadre sconfitte che altrimenti si vedrebbero già eliminate dalla corsa allo Scudetto. Scopriamo quindi insieme idelle partite1adidimaschile.: le partite1aBuona la prima per Modena che sul campo casalingo del PalaPanini congeda gli ospiti in 3 set; non bastano grinta, cuore e comunque una buona prestazione a Ravenna per battere i Canarini che mostrano di essere tornati in ...