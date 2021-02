Volley, Playoff Superlega 2021: Piacenza vince Gara-1 contro Padova (Di domenica 21 febbraio 2021) La Gas Sales Bluenergy Piacenza sconfigge per 3-1 (22-25, 25-22, 25-19, 32-30) la Kioene Padova nel match della prima giornata del turno preliminare dei Playoff Superlega 2021. La formazione veneta pareggia i conti nel secondo set e prova a rinviare il risultato al tie-break, ma i diversi errori commessi nel finale di quarto set assegnano la vittoria ai piacentini. La squadra di Bernardi dimostra di soffrire ancora la lotta punto a punto ma riesce a portarsi a casa Gara-1 del turno preliminare. Padovatenterà di pareggiare i conti sul campo di casa, in Gara-2 prevista per la prossima domenica. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE DEL TURNO PRELIMINARE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) La Gas Sales Bluenergysconfigge per 3-1 (22-25, 25-22, 25-19, 32-30) la Kioenenel match della prima giornata del turno preliminare dei. La formazione veneta pareggia i conti nel secondo set e prova a rinviare il risultato al tie-break, ma i diversi errori commessi nel finale di quarto set assegnano la vittoria ai piacentini. La squadra di Bernardi dimostra di soffrire ancora la lotta punto a punto ma riesce a portarsi a casa-1 del turno preliminare.tenterà di pareggiare i conti sul campo di casa, in-2 prevista per la prossima domenica. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE DEL TURNO PRELIMINARE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI...

Volley, Playoff Superlega 2021: Piacenza vince Gara-1 contro Padova

Volley, Piacenza-Padova: il risultato e la cronaca del match valido per la prima giornata dei preliminari di Playoff Superlega 2021.

