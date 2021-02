“Voglio morire!” GF Vip | crollo psicologico per Dayane Mello È successo nel cuore della notte | le sue parole sono strazianti

(Di domenica 21 febbraio 2021) Piccolo dramma al GF Vip. Nellatra sabato e domenica,– che poche settimane fa ha perso il fratello Lucas in seguito a un incidente stradale – ha avuto unè scoppiata in lacrime in giardino e solo l’intervento dell’ex velino è riuscito a calmarla. “morire”, ha detto tra le lacrime la mo. Pierpaolo Pretelli, con il quale ha stretto una profonda amicizia, l’ha rassicurata: “Non ti rendi conto di che forza hai avuto a restare qui dentro con il dolore che stai attraversando e quanta forza hai dato a noi. Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando, non devi pensare il contrario”. Dalla veranda assistono alla scena, Adua Del Vesco, Andrea Zenga e Samantha de Grenet che commenta: “Sta buttando ...

Dayane Mello, crollo psicologico e crisi di pianto nella notte: ''. Interviene Pierpaolo Pretelli. Nella notte tra sabato e domenica, la modella brasiliana - che poche settimane fa ha perso il fratello Lucas in seguito a un incidente stradale - ha ......