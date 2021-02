“Voglio morire”, dramma nella casa del Grande Fratello Vip (Di domenica 21 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip 5 panico nella notte, Dayane Mello ha avuto un Grande crollo psicologico dopo la festa Giefferton – Falsità a Corte. Ecco cosa è successo. Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ GrandeFratello)Una settimana decisamente complicata per Dayane Mello, dopo l’allontanamento da Rosalinda Cannavò ha perso anche Giulia Salemi, eliminata nell’ultima puntata. La modella brasiliana si è sentita sola e il dolore per la morte del Fratello Lucas è tornato prepotente. Se in queste settimana ha cercato di scacciare via il pensiero del lutto, ieri sera non è più riuscita a trattenersi. A starle vicino Pierpaolo Pretelli che è subito corso a consolare l’amica preda dei singhiozzi, ecco quello che è ... Leggi su chenews (Di domenica 21 febbraio 2021) AlVip 5 paniconotte, Dayane Mello ha avuto uncrollo psicologico dopo la festa Giefferton – Falsità a Corte. Ecco cosa è successo.Vip, Fonte foto: Facebook (@)Una settimana decisamente complicata per Dayane Mello, dopo l’allontanamento da Rosalinda Cannavò ha perso anche Giulia Salemi, eliminata nell’ultima puntata. La modella brasiliana si è sentita sola e il dolore per la morte delLucas è tornato prepotente. Se in queste settimana ha cercato di scacciare via il pensiero del lutto, ieri sera non è più riuscita a trattenersi. A starle vicino Pierpaolo Pretelli che è subito corso a consolare l’amica preda dei singhiozzi, ecco quello che è ...

