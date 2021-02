Vittoria cresce a Brembate con un investimento da 10 milioni di euro

(Di domenica 21 febbraio 2021) Con unda 10dila sede del gruppo, arà dagli attuali 10 mila a 40 mila metri quadrati. Entro il 2022, l’azienda che fabbrica gomme e tubolari per le biciclette aprirà un centro di ricerca e sviluppo unico nel suo genere in cui si testeranno tecnologie, materiali e processi sostenibili con l’obiettivo di migliorare costantemente le prestazioni dei copertoni per bici. Il bike park adiacente, provvisto di tracciati e strutture apposite, sarà dotato di strumenti di misurazione in grado di rilevare il comportamento degli pneumatici su qualunque tipo di terreno e in qualunque condizione atmosferica. Il Cycling Innovation Centre con Bike Park sarà disponibile per i partner di– costruttori di biciclette, squadre ...

firenzeviola_it : DALLA BRILLANTINA TRA I CAPELLI, ALLA VITTORIA DI VENERDÌ: LA QUOTA 100 DI PRANDELLI, UN TRAGUARDO DI CUI ANDAR FIE… - Lucyaglam : RT @Fringuello741: @Lucyaglam Potrebbe sembrare una Vittoria, ma dalle sconfitte si cresce e si matura - Fringuello741 : @Lucyaglam Potrebbe sembrare una Vittoria, ma dalle sconfitte si cresce e si matura - tax_tweet : In Catalogna cresce la voglia di indipendenza, i separatisti vincono le elezioni - prelemi37299591 : RT @ArgentineBlood: Più Dayane va contro Stefania, più cresce la mia voglia di votare D per la vittoria #prelemi #rosmello -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria cresce

BergamoNews.it

Sì, certo, sono di, ma se vivi più di 40 anni a New York non puoi non sentirla anche tua. E allora mi venne in mente di scolpire un toro, l'immagine della Borsa che: doveva essere uno ...Colizza, fisica romana 43enne dal 2011 a Parigi, guida l'EPIcx Lab che studia i modelli ... Ma è la variante chee che renderà insufficienti quelle misure". Leggi anche Il presidente di ...Oggi, domenica 21 febbraio, si scende nuovamente in campo: alle 17.00 tra le mura amiche del PalaBanca in gara 1 del turno preliminare dei playoff di Superlega, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ...Mihajlovic non riceve la vittoria per il suo 52esimo compleanno ma può festeggiare un pareggio strappato con le unghie e con i denti in casa di un Sassuolo sorpreso dalla rete di Soriano ma poi padron ...