VIDEO Team New Zealand, lo spettro si aggira nella baia! L'Olandese Volante naviga attorno a Luna Rossa dopo la vittoria (Di domenica 21 febbraio 2021) Oggi uno spettro si aggirava nella baia di Auckland. Team New Zealand è scesa in acqua per seguire da vicino la Finale della Prada Cup tra Luna Rossa e Ineos Uk. I detentori della America's Cup hanno poi navigato nelle vicinanze dell'imbarcazione italiana, che sarà il suo avversario nel match race che metterà in palio la Vecchia Brocca a partire dal prossimo 6 marzo nel Golfo d Hauraki. I kiwi sono quasi sembrati una copia del mitico Olandese Volante, il vascello che tanti marinai di vecchio corso dicono di avere visto nei momenti peggiori di burrasca, una leggenda dei mari che ha ottenebrato la mente di vecchi lupi al timone. dopo la gara sono spuntati fuori quasi dal nulla e hanno fatto vedere la loro presenza, da ...

