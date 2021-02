VIDEO Perché Luna Rossa è stata penalizzata in partenza? Ineos graziata. Le cause e la vittoria degli italiani (Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa ha sconfitto Ineos Uk per 7-1 nella Finale della Prada Cup e ha staccato il biglietto per il match race contro Team New Zealand che assegnerà la America’s Cup. L’equipaggio italiano ha chiuso i conti imponendosi in gara-8, ma l’avvio di quella regata nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) è stato particolarmente concitato. Luna Rossa ha tagliato la linea di partenza con un paio di secondi di anticipo rispetto al consentito, è stata penalizzata e ha dovuto concedere 50 metri di vantaggio agli avversari. I ragazzi dello skipper Max Sirena hanno anche presentato proteste in un paio di circostanze per diritto di rotta, Luna Rossa sosteneva che i britannici non lasciavano lo spazio per passare. ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)ha sconfittoUk per 7-1 nella Finale della Prada Cup e ha staccato il biglietto per il match race contro Team New Zealand che assegnerà la America’s Cup. L’equipaggio italiano ha chiuso i conti imponendosi in gara-8, ma l’avvio di quella regata nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) è stato particolarmente concitato.ha tagliato la linea dicon un paio di secondi di anticipo rispetto al consentito, èe ha dovuto concedere 50 metri di vantaggio agli avversari. I ragazzi dello skipper Max Sirena hanno anche presentato proteste in un paio di circostanze per diritto di rotta,sosteneva che i britannici non lasciavano lo spazio per passare. ...

