VIDEO Milan-Inter 0-3: highlights e sintesi. Lautaro Martinez e Lukaku affossano i rossoneri

Netta affermazione dell'Inter nel derby della Madonnina contro il Milan. La Beneamata si è imposta con il netto score di 3-0 nel match valido per la 23ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021 grazie a una doppietta di Lautaro Martinez e una realizzazione di Lukaku. Una vittoria netta per la compagine nerazzurra che, con questo risultato, rafforza la propria leadership in vetta alla classifica di Serie A con 4 lunghezze di vantaggio sui "cugini", fermi a 49 punti.

