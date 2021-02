VIDEO Luna Rossa-Ineos 7-1: i momenti clou. Gli italiani vincono la Prada Cup (Di domenica 21 febbraio 2021) Le regate, il confronto con Ineos e la doppia vittoria che è valsa la Prada Cup 2021. Luna Rossa ha fatto emozionare gli italiani anche questa notta con il doppio successo che ha chiuso la serie contro i britannici col netto punteggio di 7-1. Ma come sono arrivati gli ultimi due punti messi a referto dalla barca tricolore? Andiamo a rivivere le emozioni delle ultime due race, condensate in poco più di tre minuti: dall’arrivo sul campo gara alla festa finale, che lancia la stessa Luna Rossa verso la sfida per l’America’s Cup contro Team New Zealand, a partire dal prossimo 6 marzo. Foto: Press Luna Rossa Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Le regate, il confronto cone la doppia vittoria che è valsa laCup 2021.ha fatto emozionare glianche questa notta con il doppio successo che ha chiuso la serie contro i britannici col netto punteggio di 7-1. Ma come sono arrivati gli ultimi due punti messi a referto dalla barca tricolore? Andiamo a rivivere le emozioni delle ultime due race, condensate in poco più di tre minuti: dall’arrivo sul campo gara alla festa finale, che lancia la stessaverso la sfida per l’America’s Cup contro Team New Zealand, a partire dal prossimo 6 marzo. Foto: Press

