VIDEO Luna Rossa | il rientro trionfale in porto Barca trainata | bandiera “Prada Cup Winner” | il trionfo italiano

(Di domenica 21 febbraio 2021)inper, dopo aver vinto la Finale dellaCup. L’equipaggioha liquidato Ineos Uk con un roboante 7-1, ha eliminato i britannici con enorme disinvoltura e ha chiuso i conti senza mai soffrire. TeamPirelli si è così guadagnato il diritto di affrontare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Prestazione maiuscola da parte di James Spithill, Francesco Bruni e compagni contro la flotta dello spavaldo Ben Ainslie, rispedito a casa con una facilità imbarazzante. Dopo aver tagliato il traguardo di gara-8, i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno ammainato le vele, hanno issato lacon la dicitura “Cup ...

L'equipaggio italiano ha liquidato Ineos Uk con un roboante 7-1, ha eliminato i britannici con enorme disinvoltura e ha chiuso i conti senza mai soffrire. TeamPirelli si è così guadagnato il diritto di affrontare Team New Zealand per la conquista della America's Cup. Luna Rossa ha conquistato la Prada Cup e, di conseguenza, il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel match race che assegnerà la America's Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo.