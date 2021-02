VIDEO Luna Rossa conquista la Prada Cup! Max Sirena alza il trofeo | premiazione e festa italiana

Leggi su oasport

(Di domenica 21 febbraio 2021) Momenti di estasi pura al porto di Auckland (Nuova Zelanda), doveha festeggiato ladellaCup. L’equipaggio italiano ha demolito Ineos Uk con uno schiacciante 7-1 nella Finale andata in scena nel Golfo di Hauraki, ha rispedito a casa il presuntuoso Ben Ainslie (quattro volte Campione Olimpico) e ha raggiunto il primo obiettivo:re al cielo questoe guadagnarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel match race che assegnerà la America’s Cup, ilsportivo più antico al mondo. Per la seconda volta nella storia,avrà la possibilità di battagliare per ladella Vecchia Brocca e sembra non essere cambiato nulla in 21 anni: nel 2000 si era sempre ad ...