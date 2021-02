VIDEO/ Lautaro in campo, la piccola Nina tifa da casa con mamma Agus (Di lunedì 22 febbraio 2021) Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 22 febbraio 2021) Golssip.

SkySport : ?? LUKAKU TRAVOLGE PAROLO ? E regala a Lautaro il pallone del 3-1 ?? L'Inter batte la Lazio ed è sola in testa alla c… - GiDiFenza : RT @theboss_1908: 8 passaggi e gol #LAUTARO. In questa azione si vede il lavoro straordinario di giocatori e allenatore. ????????????????????? #Milan… - enzolembo : RT @Comunardo: Spettacolo - Tifosoneroazzur : RT @miguel99845585: @MilanistiAlban1 @gianpy_italy -4 fa freddo eh.. La palla esce e PRIMA che il gioco riprenda (quindi in una UNICA INTE… - miguel99845585 : @MilanistiAlban1 @gianpy_italy -4 fa freddo eh.. La palla esce e PRIMA che il gioco riprenda (quindi in una UNICA… -