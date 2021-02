VIDEO Ineos si inchina a Luna Rossa: il tributo agli italiani, dopo averli insultati per settimane. Gli applausi (Di domenica 21 febbraio 2021) Ineos Uk si è dovuta inchinare al cospetto di Luna Rossa. Gli italiani hanno travolto i britannici con un roboante 7-1 nella Finale della Prada Cup e hanno rispedito a casa Ben Ainslie e compagna. La flotta sponsorizzata dal colosso della chimica ha gettato la spugna e ha dato il giusto tributo agli uomini di Max Sirena, dopo averli derisi e insultati per due settimane. Di seguito il VIDEO degli applausi di Ineos a Luna Rossa. VIDEO GLI applausi DI Ineos A Luna Rossa Foto: Luna Rossa Press Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)Uk si è dovutare al cospetto di. Glihanno travolto i britannici con un roboante 7-1 nella Finale della Prada Cup e hanno rispedito a casa Ben Ainslie e compagna. La flotta sponsorizzata dal colosso della chimica ha gettato la spugna e ha dato il giustouomini di Max Sirena,derisi eper due. Di seguito ildeglidiGLIDIFoto:Press

