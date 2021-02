VIDEO Gianmarco Tamberi da urlo: volo a 2.35, migliore al mondo nel 2021! Il salto dell’azzurro (Di domenica 21 febbraio 2021) Gianmarco Tamberi ha regalato uno show di autentica bellezza ad Ancona, dove si stanno disputando i Campionati Italiani Indoor 2021 di atletica leggera. Il saltatore in alto è volato in cielo e ha superato quota 2.35 metri, ritornando definitivamente ai livelli di cinque anni fa. L’azzurro, che in settimana era stato capace di 2.34 a Torun (Polonia, sede degli ormai imminenti Europei al coperto), si è migliorato di un centimetro e ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale. Di seguito il VIDEO del 2.35 saltato da Gianmarco Tamberi ai Campionati Italiani Indoor 2021 di atletica leggera. VIDEO Gianmarco Tamberi salto 2.35 METRI Foto: FIDAL/Colombo Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)ha regalato uno show di autentica bellezza ad Ancona, dove si stanno disputando i Campionati Italiani Indoor 2021 di atletica leggera. Il saltatore in alto è volato in cielo e ha superato quota 2.35 metri, ritornando definitivamente ai livelli di cinque anni fa. L’azzurro, che in settimana era stato capace di 2.34 a Torun (Polonia, sede degli ormai imminenti Europei al coperto), si è migliorato di un centimetro e ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale. Di seguito ildel 2.35 saltato daai Campionati Italiani Indoor 2021 di atletica leggera.2.35 METRI Foto: FIDAL/Colombo

Gimar69Marchini : RT @atleticaitalia: #atletica GIANMARCO TAMBERI 2,35 AD ANCONA! Migliore misura al mondo del 2021 nel salto in alto ?? Straordinaria ediz… - SmarzPez : RT @atleticaitalia: #atletica GIANMARCO TAMBERI 2,35 AD ANCONA! Migliore misura al mondo del 2021 nel salto in alto ?? Straordinaria ediz… - oliva_angela : RT @atleticaitalia: #atletica GIANMARCO TAMBERI 2,35 AD ANCONA! Migliore misura al mondo del 2021 nel salto in alto ?? Straordinaria ediz… - AntoCifa : RT @atleticaitalia: #atletica GIANMARCO TAMBERI 2,35 AD ANCONA! Migliore misura al mondo del 2021 nel salto in alto ?? Straordinaria ediz… - gianb_rn : RT @atleticaitalia: #atletica GIANMARCO TAMBERI 2,35 AD ANCONA! Migliore misura al mondo del 2021 nel salto in alto ?? Straordinaria ediz… -