Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 febbraio 2021)DEL 21 FEBBRAIOORE 08.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SI SEGNALANO PERO LA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA SULL’A1 MILANO-NAPOLI TRA ORVIETO E CEPRANO, DATA LA VISIBILITA MASSIMA A 90 METRI SI INVITANO GLI UTENTI A PRESTARE LA MASSIAMA ATTENZIONE ALLA GUIDA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CONTINUANO I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLO SNODO DI SCAMBIO TRA LA LINEA METROPOLITANA C E LA LINEA B ALL’ALTEZZA DI COLOSSEO, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI RISULTA SOSPESA LA CIRCONE DELLA LINEA C E SOSTITUITA DA BUS NAVETTE IN CHIUSURA VI INFORMIAMO CHE E’ ATTIVO IL ...