Verso il blocco spostamenti fino a fine marzo. Documento regioni stamane in Cdm. Speranza: con varianti restrizioni indispensabili (Di domenica 21 febbraio 2021) In arrivo il nuovo decreto legge. Le regioni chiedono misure nazionali di base «omogenee, come avviene nel resto del mondo, che superino l’attuale zonizzazione» Leggi su ilsole24ore (Di domenica 21 febbraio 2021) In arrivo il nuovo decreto legge. Lechiedono misure nazionali di base «omogenee, come avviene nel resto del mondo, che superino l’attuale zonizzazione»

