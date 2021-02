Verissimo, Belen Rodriguez: «Ho perso un bambino. Ma ora aspetto una femminuccia, si chiamerà Luna Marie» (Di domenica 21 febbraio 2021) Il dramma di Belén a Verissimo: «Ho perso un bambino», poi la gioia: «aspetto una femminuccia, si chiamerà Luna Marie». La showgirl dopo la foto su Instagram dove mostra per la prima volta il suo pancino, arriva nel salotto di Silvia Tofannin per raccontare la sua rinascita e il ritrovato amore con il compagno Antonino Spinalbese. A Verissimo Belén Rodríguez svela il sesso e il nome del bebè che aspetta dal compagno Antonino Spinalbese. A Silvia Toffanin la conduttrice confida: «Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine». Una gravidanza a coronamento di una favola d’amore ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 21 febbraio 2021) Il dramma di Belén a: «Houn», poi la gioia: «una, si». La showgirl dopo la foto su Instagram dove mostra per la prima volta il suo pancino, arriva nel salotto di Silvia Tofannin per raccontare la sua rinascita e il ritrovato amore con il compagno Antonino Spinalbese. ABelén Rodríguez svela il sesso e il nome del bebè che aspetta dal compagno Antonino Spinalbese. A Silvia Toffanin la conduttrice confida: «Sognavo fosse una. Sie nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine». Una gravidanza a coronamento di una favola d’amore ...

