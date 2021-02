Vela, Luna Rossa vince la Prada Cup ad Auckland: è in finale per la Coppa America contro New Zealand (Di domenica 21 febbraio 2021) L’imbarcazione italiana Luna Rossa ha vinto la Prada Cup ad Auckland conquistando, dopo 21 anni, l’accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zealand. Ad Auckland, l’AC75 di Patrizio Bertelli ha dominato le due regate della notte contro l’imbarcazione britannica Ineos portandosi così sul 7-1 nella serie. La finale di Coppa America si terrà dal 6 al 15 marzo prossimo, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki. L’ultima volta che il team tricolore ha gareggiato per l’America’s Cup era il 2000: vinse Team New Zealand. WE ARE THE CHALLENGERS OF THE 36^ America’S CUP PRESENTED BY ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) L’imbarcazione italianaha vinto laCup adconquistando, dopo 21 anni, l’accesso alladella, dove affronterà Team New. Ad, l’AC75 di Patrizio Bertelli ha dominato le due regate della nottel’imbarcazione britannica Ineos portandosi così sul 7-1 nella serie. Ladisi terrà dal 6 al 15 marzo prossimo, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki. L’ultima volta che il team tricolore ha gareggiato per l’’s Cup era il 2000: vinse Team New. WE ARE THE CHALLENGERS OF THE 36^’S CUP PRESENTED BY ...

Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : Luna Rossa domina la 5ª regata, Team Ineos vince la 6ª: 5-1 Italia! ???????? Un altro piccolo passo verso la vittori… - fabru67 : RT @Eurosport_IT: LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella 36a Am… - gchiaa : RT @Eurosport_IT: LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella 36a Am… -