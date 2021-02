Vela: Luna Rossa riscrive la storia: impresa dopo 21 anni – VIDEO (Di domenica 21 febbraio 2021) Una lieta notizia ha svegliato questa mattina tutti gli appassionati di sport italiani. Ad Auckland, Nuova Zelanda, Luna Rossa batte il team Ineos portandosi a 7-1 nella serie. Serviva compiere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 21 febbraio 2021) Una lieta notizia ha svegliato questa mattina tutti gli appassionati di sport italiani. Ad Auckland, Nuova Zelanda,batte il team Ineos portandosi a 7-1 nella serie. Serviva compiere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

