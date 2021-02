Vela, Coppa America. Sirena: “Felice dei ragazzi. Da domani penseremo a Team New Zealand” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Sono contento per i ragazzi, per tutti i nostri sponsor, per tutte le persone che hanno lavorato per noi in questo progetto. Non era così scontato e banale vincere perché anche se eravamo pochi Team, eravamo tre Team super competitivi“. Queste le dichiarazioni di Max Sirena, skipper & Team director di Luna Rossa, in merito alla vittoria nella Prada Cup. “Sono Felice per il Team perché è stata una Coppa non facile finora ed è giusto che oggi si godano la giornata e poi da domani pensiamo a Team New Zealand – ha proseguito Sirena – Abbiamo un sacco di cose nuove da provare e non possiamo rilassarci più di tanto, ma è importante non perdere il momentum ci alleneremo in modo da non ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) “Sono contento per i, per tutti i nostri sponsor, per tutte le persone che hanno lavorato per noi in questo progetto. Non era così scontato e banale vincere perché anche se eravamo pochi, eravamo tresuper competitivi“. Queste le dichiarazioni di Max, skipper &director di Luna Rossa, in merito alla vittoria nella Prada Cup. “Sonoper ilperché è stata unanon facile finora ed è giusto che oggi si godano la giornata e poi dapensiamo aNew– ha proseguito– Abbiamo un sacco di cose nuove da provare e non possiamo rilassarci più di tanto, ma è importante non perdere il momentum ci alleneremo in modo da non ...

