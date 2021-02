Varianti covid-19, la scuola osservata speciale: il rischio chiusura c’è. Si attende il piano Bianchi (Di domenica 21 febbraio 2021) Le Varianti covid-19 sono già fra noi da settimane. Ma adesso lo saranno sempre più. Specie la variante inglese. Il Governo, nel frattempo, pensa a nuove misure con il prossimo decreto legge, al centro del CdM di domani, 22 febbraio. Ma la scuola adesso diventa cruciale perchè le Varianti sono più aggressive. Specie quella inglese che, come spiega il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, ospite a 'Mezz'ora in più', su Rai3, diventerà "nella prossima settimana prevalente nel Paese". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 febbraio 2021) Le-19 sono già fra noi da settimane. Ma adesso lo saranno sempre più. Specie la variante inglese. Il Governo, nel frattempo, pensa a nuove misure con il prossimo decreto legge, al centro del CdM di domani, 22 febbraio. Ma laadesso diventa cruciale perchè lesono più aggressive. Specie quella inglese che, come spiega il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, ospite a 'Mezz'ora in più', su Rai3, diventerà "nella prossima settimana prevalente nel Paese". L'articolo .

sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - fanpage : Tutta Italia in zona arancione. La proposta per frenare il contagio #20febbraio - repubblica : ?? Covid, il Cnr: 'Nelle regioni con casi in aumento il 50% viene dalle varianti' - AretusaMoro : RT @Stefano_Re: Le mascherine limitano la trasmissione del covid? Rapporto ECDC su quanto ad oggi si può rilevare. Risultato? evidenze scie… - trincherov : @POPOLOdiTWlTTER ECCO PERCHÉ CHIUDONO GLI ITALIANI IN CASA.....PER PAURA CHE QUALCUNO VADA A SPARARGLI....... IL CO… -