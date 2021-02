Valutazione studenti alle superiori, cosa bisogna predisporre. Scarica un esempio di regolamento (Di domenica 21 febbraio 2021) Il regolamento sulla Valutazione - DPR n. 122 del 22 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2009, richiama l’attenzione dei docenti sulla finalità anche formativa del momento valutativo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilsulla- DPR n. 122 del 22 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2009, richiama l’attenzione dei docenti sulla finalità anche formativa del momento valutativo L'articolo .

orizzontescuola : Valutazione studenti alle superiori, cosa bisogna predisporre. Scarica un esempio di regolamento - fmichi75 : @cislfp @CislCitta @FurlanAnnamaria @PetriccioliM @ilmessaggeroit @CislNazionale Inoltre faccio presente come nelle… - alfonsodimaro : @f_chinellato @vitalbaa Non colgo il senso della domanda: gli assembramenti vanno evitati o no? E “due scritti” ch… - Gabriponte22 : @monacelt Dovrebbe esserci anche un peso della valutazione degli studenti, ossia le classi valutano i docenti alla fine dell'anno - orporick : Hey, studenti e studentesse, stasera tutti a guardare l'arrivo di Perseverance su Marte, ok? Il primo o la prima ch… -