Valanga sulla pista a Piancavallo (Di domenica 21 febbraio 2021) Una Valanga è caduta in Piancavallo ed ha invaso la pista Salomon, appena sotto il Rifugio Arneri, poco dopo le 12. La massa nevosa si è staccata sul versante meridionale del Monte Tremol, attraversando un canale che è spesso un sito valanghivo ed ha un fronte di circa quaranta metri per una lunghezza di scorrimento di circa trecento dal punto di partenza al punto di accumulo. Sul posto sono intervenuti dodici tecnici del Soccorso Alpino di Pordenone (altri sei della stazione di Maniago pronti a partire per dare il cambio assieme ad altrettanti provenienti dall’Alpago), assieme all’elicottero della Protezione Civile che fa base a Tolmezzo, con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino e un’Unità cinofila. Sullo scenario valanghivo è arrivato in un primo tempo anche l’elisoccorso regionale.L’elicottero della Protezione Civile ha effettuato ... Leggi su udine20 (Di domenica 21 febbraio 2021) Unaè caduta ined ha invaso laSalomon, appena sotto il Rifugio Arneri, poco dopo le 12. La massa nevosa si è staccata sul versante meridionale del Monte Tremol, attraversando un canale che è spesso un sito valanghivo ed ha un fronte di circa quaranta metri per una lunghezza di scorrimento di circa trecento dal punto di partenza al punto di accumulo. Sul posto sono intervenuti dodici tecnici del Soccorso Alpino di Pordenone (altri sei della stazione di Maniago pronti a partire per dare il cambio assieme ad altrettanti provenienti dall’Alpago), assieme all’elicottero della Protezione Civile che fa base a Tolmezzo, con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino e un’Unità cinofila. Sullo scenario valanghivo è arrivato in un primo tempo anche l’elisoccorso regionale.L’elicottero della Protezione Civile ha effettuato ...

grazianorossi : #Atalanta a valanga sul #Napoli: 4-2 per i bergamaschi (Zapata, Gosens, Muriel, Romero) sulla squadra di Gattuso (Z… - messveneto : Piancavallo, valanga si stacca dal monte Tremol e invade la pista da sci - lecco_notizie : Teglio. Valanga sulla Cima Torena, tre scialpinisti trasportati all’ospedale - TgrRaiFVG : Valanga si abbatte sulla pista in Piancavallo: nessun sciatore coinvolto. L'elicottero della Protezione Civile ha e… - MaisutaRaiki : @womaninamirror dal suo corpo usciva fumo (ecco perché non uccise il team di Shikadai e di Shinki), e se ci pensi l… -

Ultime Notizie dalla rete : Valanga sulla Valsesia: doppio intervento del Soccorso Alpino tra Rima ed Alagna e a Rassa ...di segnale telefonico e ha effettuato la chiamata d'emergenza via radio fornendo indicazioni sulla ... In seguito sono intervenute un'unità cinofila da valanga e un'unità cinofila da macerie del Soccorso ...

Due interventi del Soccorso Alpino Speleologico piemontese in Valsesia ...di segnale telefonico e ha effettuato la chiamata d'emergenza via radio fornendo indicazioni sulla ... In seguito sono intervenute un'unità cinofila da valanga e un'unità cinofila da macerie del Soccorso ...

Valanga si abbatte sulla pista in Piancavallo: nessuno sciatore coinvolto - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Dispersi Monte Velino: lutto cittadino ad Avezzano FOTO All'interno del luogo sacro domani e lunedì sarà allestita la camera ardente. La cerimonia funebre è stata organizzata nel corso della riunione del Comitato ...

Rassa: frana sulla strada per Piana e Rassetta Nel primo pomeriggio di oggi, 21 febbraio, una frana ha coinvolto la strada innevata che da Rassa conduce alle frazioni di Piana e Rassetta. I tecnici del Soccorso Alpino hanno effettuato una prima bo ...

...di segnale telefonico e ha effettuato la chiamata d'emergenza via radio fornendo indicazioni... In seguito sono intervenute un'unità cinofila dae un'unità cinofila da macerie del Soccorso ......di segnale telefonico e ha effettuato la chiamata d'emergenza via radio fornendo indicazioni... In seguito sono intervenute un'unità cinofila dae un'unità cinofila da macerie del Soccorso ...All'interno del luogo sacro domani e lunedì sarà allestita la camera ardente. La cerimonia funebre è stata organizzata nel corso della riunione del Comitato ...Nel primo pomeriggio di oggi, 21 febbraio, una frana ha coinvolto la strada innevata che da Rassa conduce alle frazioni di Piana e Rassetta. I tecnici del Soccorso Alpino hanno effettuato una prima bo ...