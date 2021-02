Vaccino, può bastare una singola dose per chi ha già avuto il Covid (Di domenica 21 febbraio 2021) Una doppia ricerca americana apre nuovi scenari, attestando che una singola dose di vaccino può rivelarsi sufficiente per stimolare adeguatamente gli anticorpi in chi ha già avuto il Covid. Secondo quanto riportato in questi studi, citati dal New York Times, agli ex pazienti Covid potrebbe essere somministrata una sola dose del vaccino per far sì che la loro risposta immunitaria venga attivata al punto da distruggere il coronavirus anche in alcune delle sue varianti più infettive. I risultati di queste due recenti ricerche sono coerenti con i risultati di altri due studi, pubblicati nelle scorse settimane. Leggi su vanityfair (Di domenica 21 febbraio 2021) Una doppia ricerca americana apre nuovi scenari, attestando che una singola dose di vaccino può rivelarsi sufficiente per stimolare adeguatamente gli anticorpi in chi ha già avuto il Covid. Secondo quanto riportato in questi studi, citati dal New York Times, agli ex pazienti Covid potrebbe essere somministrata una sola dose del vaccino per far sì che la loro risposta immunitaria venga attivata al punto da distruggere il coronavirus anche in alcune delle sue varianti più infettive. I risultati di queste due recenti ricerche sono coerenti con i risultati di altri due studi, pubblicati nelle scorse settimane.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino può Vaccino AstraZeneca, ancora tagli: 'Adesso intervenga Draghi' Vaccino Lazio, oltre 30mila professori prenotati: lunedì al via la somministrazione LIMITI D'ETÀ Al ... 'Ancora non abbiamo dati dettagliati sulle forniture a marzo, come si può programmare in questo ...

Vaccini Covid, lockdown e varianti: come sta andando nel mondo la lotta alla pandemia Osservare la mappa di come il mondo reagisce al Covid - 19 può essere affascinante; certo un diversivo rispetto alla tetra contabilità dei morti e dei nuovi contagi . Le dosi di vaccino somministrate hanno raggiunto 87 Paesi, e aumentano di milioni al giorno: ...

