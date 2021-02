Vaccino Covid | Locatelli | Per fine marzo 13 milioni dosi

(Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Perl'Italia dovrebbe ricevere, da inizio campagna vaccinale, 13di". Lo afferma il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco, ospite a 'Mezz'ora in più' su Rai3. Variante che viene 'coperta' dai vaccini esistenti sul mercato. "I vaccini approvati sono efficaci sulla variante inglese" e "la vaccinazione di massa è la strategia vincente", dice. "Che la variante inglese diventi nella prossima settimana prevalente nel paese è largamente prevedibile. L'indice di trasmissibilità è del 39% superiore e questo è un dato di questa settimana. Fortunatamente al momento il riverbero sul numero dei contagi è stato limitato, non abbiamo avuto un'esplosione di nuovi casi. Credo che andare ad agire in maniera selettiva sulle aree ...

Adnkronos : #Covid, bambino stacca frigo: perse 133 dosi vaccino - eziomauro : 'La Statale ha messo a punto un vaccino anti-Covid innovativo': l'annuncio del preside della facoltà di Medicina Zu… - repubblica : Covid, Iss: 'Con il vaccino dimezzati i contagi tra gli operatori sanitari' - mirella2spa : RT @molumbe: I vaccini COVID-19 potrebbero potenzialmente indurre la malattia da prioni. Il vaccino potrebbe essere più pericoloso dell'in… - Adnkronos : #VaccinoCovid, #Locatelli: 'Per fine marzo 13 milioni dosi' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

É la strada giusta? Le vicende delle Rsa e delle strutture sanitariepresentano molte ... l'altra è quella che prevede l'uso deldi AstraZeneca, del quale arriveranno molte più dosi ma ...... sarà gratuito per le persone over 80 che si recano ad effettuare la vaccinazione anti19; la ...persone over 80 coinvolte in questa prima fase vaccinale ed è valida anche per il secondo...(Adnkronos) - "Per fine marzo l'Italia dovrebbe ricevere, da inizio campagna vaccinale, 13 milioni di dosi". Lo afferma il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, ospite a 'Mez ...Cresce l’inquietudine per la salute del quasi centenario principe Filippo , consorte della regina Elisabetta, ricoverato da martedì sera in un’ala privata ...