Vaccino Covid, ipotesi "modello inglese" in Italia: somministrato non solo ad alcune categorie ma seconda dose non garantita (Di domenica 21 febbraio 2021) Il "modello inglese" per rilanciare il piano vaccinale Italiano. Sarebbe questa una delle opzioni sul tavolo di Mario Draghi. Il premier, che in serata riceverà aggiornamenti dalle... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 21 febbraio 2021) Il "" per rilanciare il piano vaccinaleno. Sarebbe questa una delle opzioni sul tavolo di Mario Draghi. Il premier, che in serata riceverà aggiornamenti dalle...

