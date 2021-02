Vaccino Covid docenti e ATA, in Friuli Venezia Giulia prenotazioni Cup e farmacie dal 23 febbraio (Di domenica 21 febbraio 2021) A seguito dei problemi di natura burocratica relativi al diritto alla Privacy emersi nei giorni scorsi, le prenotazioni per le vaccinazioni del personale scolastico avverranno con la procedura che è stata già adottata per gli operatori del sistema sanitario, ovvero contattando - da martedì 23 febbraio - le sedi indicate: i Cup, le farmacie e il call center (0434/223522). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 febbraio 2021) A seguito dei problemi di natura burocratica relativi al diritto alla Privacy emersi nei giorni scorsi, leper le vaccinazioni del personale scolastico avverranno con la procedura che è stata già adottata per gli operatori del sistema sanitario, ovvero contattando - da martedì 23- le sedi indicate: i Cup, lee il call center (0434/223522). L'articolo .

