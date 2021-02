Vaccino covid-19, il piano potrebbe cambiare: si pensa al modello inglese. Anche le Regioni chiedono una nuova strategia (Di domenica 21 febbraio 2021) Il tema Vaccino diventa sempre più prioritario per il premier Draghi, tanto che potrebbe già arrivare un nuovo piano. Anche le Regioni chiedono novità tanto che Anche la bozza che presenteranno stasera nel corso dell'incontro con il governo con le proposte è presente un capitolo ad hoc. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 febbraio 2021) Il temadiventa sempre più prioritario per il premier Draghi, tanto chegià arrivare un nuovolenovità tanto chela bozza che presenteranno stasera nel corso dell'incontro con il governo con le proposte è presente un capitolo ad hoc. L'articolo .

Adnkronos : #Covid, bambino stacca frigo: perse 133 dosi vaccino - fattoquotidiano : Covid, il ministro Garavaglia: “Il turismo riparte se tutti fanno il vaccino. Chi chiude per primo la campagna ha v… - eziomauro : 'La Statale ha messo a punto un vaccino anti-Covid innovativo': l'annuncio del preside della facoltà di Medicina Zu… - Cla_Campagna_ : RT @mchiarissima: Un anno fa avremo dato un rene per il vaccino per il Covid. Oggi preferiamo farci iniettare l'intruglio vitamina C, aglio… - Ephraimgolan79 : RT @Carlo96446381: Non sono antivax, ma per il COVID NON mi vaccino. Che per il COVID ci sia un vaccino é un bene, ma che la vita debba ess… -