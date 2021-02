Vaccino Astrazeneca, in Umbria scorte ridotte al 30% per avviare subito vaccinazione personale scuola (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Comitato operativo regionale ha deciso, nel corso della sua ultima riunione, di ridurre dal 50 al 30 per cento la percentuale di scorta del Vaccino Astrazeneca al fine di avviare al più presto la vaccinazione di tutto il personale scolastico e delle forze dell’ordine. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Comitato operativo regionale ha deciso, nel corso della sua ultima riunione, di ridurre dal 50 al 30 per cento la percentuale di scorta delal fine dial più presto ladi tutto ilscolastico e delle forze dell’ordine. L'articolo .

