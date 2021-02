Vaccini: Gb promette una dose a tutti gli adulti per luglio (Di domenica 21 febbraio 2021) Il governo britannico accelera ancora nella campagna di vaccinazioni anti Covid e s'impegna ad anticipare entro luglio l'obiettivo della somministrazione almeno della prima dose a tutta la popolazione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 21 febbraio 2021) Il governo britannico accelera ancora nella campagna di vaccinazioni anti Covid e s'impegna ad anticipare entrol'obiettivo della somministrazione almeno della primaa tutta la popolazione ...

Vaccinazione Covid-19. A Castrovillari si parte lunedì 22 febbraio con le prenotazioni ha a disposizione diversi vaccini che promettono buoni risultati a prescindere da legittimi dubbi e domande della gente che pur ci sono". Autore: Paola Chiodi Curiosa, solare e precisa. Laureata in ...

