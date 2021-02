Vaccini | fiducia Locatelli | “Italia prima per doppie dosi somministrate”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPer fine marzo l’dovrebbe ricevere, da inizio campagna vaccinale, 13 milioni di: lo ha detto Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. “La limitante di questafase è stato il numero direse disponibili. Ne abbiamo avute 4 milioni e 700 mila, ne abbiamo usate circa i 3/4 – rispetto ai 6 milioni indicati inizialmente – altre 7 milioni e 700 mila sono attese a marzo. Per numero die popolazione siamo il secondo paese Ue dopo la Germania, primo per popolazione vaccinata con doppia dose“, ha aggiunto. In quanto ai casi di offerte disul libero mercato,ha detto “che i nostri servizi di Intelligence possano dare un contributo non ...

La decisione spetta al governo Draghi. Poi, si dovrà discutere anche sul nuovo Dpcm, in scadenza tra meno di due settimane ...L'autore è Dirigente CUS Napoli. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo intervento al Senato sul voto di fiducia, ha indicato la strada della diversificazione dei punti di somministrazione ...