Vaccini Covid, domani in Puglia tocca agli over 80: sono 160mila i prenotati (Di domenica 21 febbraio 2021) Menre oggi è toccato a 1.622 persone, tra personale docente e non docente della Bat under 55, domani, lunedì 22 febbraio inizieranno in tutta la Puglia le somministrazioni ai cittadino over 80 nei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 21 febbraio 2021) Menre oggi èto a 1.622 persone, tra personale docente e non docente della Bat under 55,, lunedì 22 febbraio inizieranno in tutta lale somministrazioni ai cittadino80 nei ...

fattoquotidiano : Dopo le mascherine e i tamponi rapidi, ora il business di chi lucra sull’epidemia si sposta sui vaccini anti-Covid… - 6000sardine : L’UE vieta vendita #vaccini covid senza contratti, perché riservata in precise quote per i paesi. Milioni di dosi s… - fattoquotidiano : Occhi puntati sul governatore del Veneto Luca Zaia, il primo a rendere pubblica, l’8 febbraio scorso, la possibilit… - GiovaValentini : I vaccini anti-Covid come investimento sulla ripresa: secondo la Commissione di Bruxelles, l’economia europea potre… - ClaudioRoasio : @Quirinale quando i vaccini contro covid @Palazzo_Chigi di questo passo 3 anni per la prima @fattoquotidiano -