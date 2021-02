Vaccini anti Covid | il Cus di Napoli mette a disposizione i suoi impianti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il centro universitario sportivo (Cus) di, in decisioni del comitato direttivo e del Consiglio di Presidenza, ha deliberato dire atutte le sue strutture ed iimpiper l’effettuazione delle vaccinazioni di massa contro il19. Lo rende noto Pietro Spirito, ex presidente del Porto die ora dirigente del Cus. L’intera sede di Via Campegna a Cavalleggeri d’Aosta, la Sala Quadrifoglio a Via Cincinnati e la sala del campo di golf in via Cupa del poligono potranno essere utilizzate per consentire di accelerare il programma di vaccinazione, estendendo in questo modo i punti di somministrazione. “Lo sport universitario napoletano – spiega Spirito – siancora una volta al servizio della comunità nell’interesse ...