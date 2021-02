Vaccinazioni: scuole prenotazioni Cup e farmacie (Di domenica 21 febbraio 2021) A seguito dei problemi di natura burocratica relativi al diritto alla Privacy emersi nei giorni scorsi, le prenotazioni per le Vaccinazioni del personale scolastico avverranno con la procedura che è stata già adottata per gli operatori del sistema sanitario, ovvero contattando – da martedì 23 febbraio – le sedi indicate: i Cup, le farmacie e il call center (0434/223522). Lo hanno comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen a seguito dello stop imposto per motivi di privacy alla raccolta delle adesioni istituto per istituto attraverso i responsabili scolastici. Come hanno ricordato Riccardi e Rosolen, l’adesione alla campagna vaccinale è volontaria. Il siero somministrato è quello dell’AstraZeneca e allo stato ... Leggi su udine20 (Di domenica 21 febbraio 2021) A seguito dei problemi di natura burocratica relativi al diritto alla Privacy emersi nei giorni scorsi, leper ledel personale scolastico avverranno con la procedura che è stata già adottata per gli operatori del sistema sanitario, ovvero contattando – da martedì 23 febbraio – le sedi indicate: i Cup, lee il call center (0434/223522). Lo hanno comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen a seguito dello stop imposto per motivi di privacy alla raccolta delle adesioni istituto per istituto attraverso i responsabili scolastici. Come hanno ricordato Riccardi e Rosolen, l’adesione alla campagna vaccinale è volontaria. Il siero somministrato è quello dell’AstraZeneca e allo stato ...

